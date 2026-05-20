Развожаев: При обрушении в школе в Севастополе пострадали девять выпускников

Девять школьников пострадали при обрушении балкона в школе №13 в Севастополе. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Он уточнил, что это 17-летние выпускники школы - шесть юношей и три девушки.

«Трое школьников — в тяжёлом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести... врачи оказывают им всю необходимую медпомощь», - написал чиновник в своём Telegram-канале.

Ранее Развожаев заявил, что обрушение балкона произошло когда дети вышли на него, чтобы сфотографироваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
