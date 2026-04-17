«Если человек не выдерживает, когда партнер ставит лайки под чужими фото, это говорит нам про психологическую незрелость, про низкую самооценку. Человек, грубо говоря, не вырос, если он следит за лайками. Какая цель в этих отношениях? Соперничество или сотрудничество? В таких отношениях не про любовь, скорее, речь, про созависимость. В зрелых отношениях это будет абсолютной ерундой для всех сторон. Если у вас договоренность изначально была, что вы не смотрите никого в соцсетях, это другое дело. Но важно, чтобы это было понятно другому человеку. Допустим, мне не очень приятно, когда моего мужчину лайкают другие женщины. Это нормально, если я скажу об этом, а дальше уже нужно смотреть на партнера и его действия. Если партнер вас слышит, ему будет все равно на лайки эти. Это всегда вопрос договоренностей. Если партнер готов прислушаться, это здорово, а если это как запрет для него, он может не понять, будет конфликт. Надо оценивать и свои реакции, и своего партнера», - рассказала она.

По ее словам, человек всегда сравнивает себя с другими, но нужно учиться видеть плюсы в себе.

«Конечно, идеальные фото в соцсетях – это боль сегодня, мы начинаем сравнивать себя с другими. Кто-то успешнее, кто-то красивее, это ловушка мышления. Избавиться от этого нельзя, надо одергивать себя, смотреть на себя, учиться видеть плюсы в себе, а не в ком-то другом. Надо держать фокус на том, что у нас есть, а не на том, чего у нас нет, а у других есть. Тогда мы будем чувствовать лучше, примем себя», - добавила она.

Сегодня многие пары считают флирт неотъемлемой частью психологической разгрузки, которая со временем позволяет ощутить все прелести брака и вернуться к любимому человеку. Об этом НСН заявил семейный психолог Наталья Панфилова.

