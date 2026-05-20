СМИ: Израиль пытался освободить Махмуда Ахмадинежада для смены власти в Иране

Американские чиновники, на которых ссылается газета, рассказали, что Израилем был разработан план, предусматривающий попытку освобождения Ахмадинежада из-под домашнего ареста. Удар, который израильские ВВС нанесли по политика в Тегеране, должен был устранить охрану и обеспечить возможность покинуть место содержания.

Источники утверждают, план оказался рискованным и не оправдал ожиданий. В результате удара Ахмадинежад был ранен, но выжил. После этого экс-президент Ирана разочаровался в планах по смене власти. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Ахмадинеджад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. Он прославился жёсткой риторикой в адрес Запада, а также активной поддержкой ядерной программы исламской республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

