СМИ: Израиль пытался освободить Махмуда Ахмадинежада для смены власти в Иране
США и Израиль в начале боевых действий в Иране обсуждали сценарий смены власти в стране с участием экс-президента Махмуда Ахмадинежада. Об этом сообщает The New York Times.
Американские чиновники, на которых ссылается газета, рассказали, что Израилем был разработан план, предусматривающий попытку освобождения Ахмадинежада из-под домашнего ареста. Удар, который израильские ВВС нанесли по политика в Тегеране, должен был устранить охрану и обеспечить возможность покинуть место содержания.
Источники утверждают, план оказался рискованным и не оправдал ожиданий. В результате удара Ахмадинежад был ранен, но выжил. После этого экс-президент Ирана разочаровался в планах по смене власти. В настоящее время его местонахождение неизвестно.
Ахмадинеджад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. Он прославился жёсткой риторикой в адрес Запада, а также активной поддержкой ядерной программы исламской республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат Смолин: 40% студентов колледжей учатся на платной основе
- Депутат Смолин объяснил, почему 63% школьников уходят в колледжи
- СМИ: Израиль пытался освободить Махмуда Ахмадинежада для смены власти в Иране
- Развожаев: При обрушении в школе в Севастополе пострадали девять выпускников
- «Важна не сумма, а честность»: Как тема доходов приводит к ссорам в семье
- Депутат Смолин поддержал включение вопросов по ИИ в ЕГЭ
- Депутат Смолин: Старшеклассники не успевают читать классическую литературу
- В Госдуме предупредили школьников о нетипичных заданиях в ЕГЭ по математике
- Певец Шаман перекрестился перед собственными портретами
- Депутат Смолин признался, что не сдал бы ЕГЭ по литературе