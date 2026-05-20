СМИ: Израиль пытался освободить Махмуда Ахмадинежада для смены власти в Иране

США и Израиль в начале боевых действий в Иране обсуждали сценарий смены власти в стране с участием экс-президента Махмуда Ахмадинежада. Об этом сообщает The New York Times.

От нового верховного лидера Ирана ждут «войны до последнего»

Американские чиновники, на которых ссылается газета, рассказали, что Израилем был разработан план, предусматривающий попытку освобождения Ахмадинежада из-под домашнего ареста. Удар, который израильские ВВС нанесли по политика в Тегеране, должен был устранить охрану и обеспечить возможность покинуть место содержания.

Источники утверждают, план оказался рискованным и не оправдал ожиданий. В результате удара Ахмадинежад был ранен, но выжил. После этого экс-президент Ирана разочаровался в планах по смене власти. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Ахмадинеджад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. Он прославился жёсткой риторикой в адрес Запада, а также активной поддержкой ядерной программы исламской республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
