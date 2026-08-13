После 35 лет сложнее: Когда мужчинам «по силам» сменить профессию
Повышение квалификации чаще приводит мужчин к карьерному росту, а женщины благодаря таким курсам улучшают эффективность труда, сообщила НСН Наталья Голованова.
С возрастом люди все реже решаются на смену профессии, и это справедливо как для мужчин, так и для женщин, заявил в беседе с НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Мужчин после 35 лет переучивать бессмысленно, а женщины в 45 лет могут выйти на высокие показатели - так заявила депутат Елена Драпеко на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, ссылаясь на неназванных ученых. Однако Голованова усомнилась в подобной точке зрения.
«В этом году было исследование, в котором приняло участие 9732 респондента. Картина была следующая: пик доли мужчин, сменивших профессию, приходится на 27-35 лет. После идет плавное линейное снижение. К 54-60 годам доля тех, кто меняет профессию, падает в два раза. Это обычный тренд – чем старше человек, тем реже он меняет профессию, это логично. Тезис о том, что у женщины в 45 лет особый расцвет способности учиться новому, тоже сомнителен. Данные показывают одинаковую для обоих полов закономерность – готовность и успешность смены профессии с возрастом снижается как у женщин, так и у мужчин. На решение человека может повлиять все, что угодно. Наш турбулентный рынок тем и интересен, что наши люди умеют устраиваться, находить для себя нишу в любых обстоятельствах», - сказала она.
По словам собеседницы НСН, повышение квалификации чаще приводит мужчин к карьерному росту, женщины же скорее повышают эффективность труда.
«Мы знаем, что профкурсы и переквалификация больше способствует карьере мужчин. Представители сильного пола чаще прокачивают свои жесткие навыки. Женщины же вдвое чаще осваивают какие-то мягкие навыки. Они также чаще учатся онлайн, в то время как мужчины обычно выбирают очное обучение. По итогам обучения мужчины чаще отмечают конкретный карьерный результат – рост зарплаты, должности. Женщины чуть чаще фиксируют повышение эффективности труда», - объяснила Голованова.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сообщил НСН, что в заявлении Драпеко есть «нотки радикального феминизма» и излишний прагматизм в оценке роли мужчины.
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