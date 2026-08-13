Мужчин после 35 лет переучивать бессмысленно, а женщины в 45 лет могут выйти на высокие показатели - так заявила депутат Елена Драпеко на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, ссылаясь на неназванных ученых. Однако Голованова усомнилась в подобной точке зрения.

«В этом году было исследование, в котором приняло участие 9732 респондента. Картина была следующая: пик доли мужчин, сменивших профессию, приходится на 27-35 лет. После идет плавное линейное снижение. К 54-60 годам доля тех, кто меняет профессию, падает в два раза. Это обычный тренд – чем старше человек, тем реже он меняет профессию, это логично. Тезис о том, что у женщины в 45 лет особый расцвет способности учиться новому, тоже сомнителен. Данные показывают одинаковую для обоих полов закономерность – готовность и успешность смены профессии с возрастом снижается как у женщин, так и у мужчин. На решение человека может повлиять все, что угодно. Наш турбулентный рынок тем и интересен, что наши люди умеют устраиваться, находить для себя нишу в любых обстоятельствах», - сказала она.