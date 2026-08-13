Выпуск «Нового Ревизорро» про стоматолога потребовали изъять из эфира
Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения потребовала от телеканала «Пятница!» убрать из эфира и интернета скандальный выпуск программы «Новый Ревизорро» с участием стоматолога Алексея Фролова. Обращение организации, представляющей интересы руководителей медицинских учреждений, оказалось в распоряжении «Ленты.ру».
В документе ассоциация указывает на серьезные нарушения при подготовке тв-шоу, автором которого вновь стала Лена Летучая. В эфире пациентка Елена Светлова заявила, что потратила на лечение 6,5 миллиона рублей, хотя по документам сумма составила менее 600 тысяч. Кроме того, в программе не упомянули, что уголовное дело против Фролова было прекращено после того, как государственная экспертиза признала оказанную помощь качественной.
Отдельно в НАУЗ отметили, что съемочная группа проникла в операционный блок клиники, нарушив санитарно-эпидемиологический режим и создав угрозу инфекционной безопасности.
Ассоциация потребовала от канала не только убрать выпуск из всех источников, но и провести внутреннее расследование обстоятельств его подготовки, опубликовать опровержение недостоверной информации и принести публичные извинения врачу и коллективу клиники.
Премьера выпуска, вызвавшего широкий резонанс, состоялась в начале августа. В нем Светлова жаловалась на тяжелые осложнения и потерю зубов после лечения, заявив, что для оплаты услуг ей пришлось продать квартиру. Однако многие зрители, включая представителей стоматологического сообщества, встали на сторону Фролова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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