Выпуск «Нового Ревизорро» про стоматолога потребовали изъять из эфира

Отдельно в НАУЗ отметили, что съемочная группа проникла в операционный блок клиники, нарушив санитарно-эпидемиологический режим и создав угрозу инфекционной безопасности.

Ассоциация потребовала от канала не только убрать выпуск из всех источников, но и провести внутреннее расследование обстоятельств его подготовки, опубликовать опровержение недостоверной информации и принести публичные извинения врачу и коллективу клиники.

Премьера выпуска, вызвавшего широкий резонанс, состоялась в начале августа. В нем Светлова жаловалась на тяжелые осложнения и потерю зубов после лечения, заявив, что для оплаты услуг ей пришлось продать квартиру. Однако многие зрители, включая представителей стоматологического сообщества, встали на сторону Фролова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

