Посольство ФРГ ответило на предупреждение Путина о последствиях захвата судов РФ
Страны Евросоюза, в том числе Германия, продолжат усилия по борьбе с так называемым «теневым флотом» России в рамках введённых антироссийских санкций. Как пишет «Лента.ру», об этом заявили в посольстве ФРГ в Москве.
Комментируя предупреждение президента РФ Владимира Путина о зеркальном ответе на захват российских судов, в диппредставительстве указали, что германское правительство «совместно с партнёрами преследует цели пресечь обход санкций ЕС».
Немецкие дипломаты отметили, что главной целью является «достижение устойчивого и справедливого мира для Украины».
«Вместе с нашими партнёрами мы продолжим усилия по достижению этой цели, придерживаясь при этом принципов международного права», - подчеркнули в дипломатическом учреждении.
Ранее Путин заявил, что попытки захвата российских торговых судов - это «пиратство и разбой», на которые Россия будет отвечать зеркально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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