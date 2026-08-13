Посольство ФРГ ответило на предупреждение Путина о последствиях захвата судов РФ

Комментируя предупреждение президента РФ Владимира Путина о зеркальном ответе на захват российских судов, в диппредставительстве указали, что германское правительство «совместно с партнёрами преследует цели пресечь обход санкций ЕС».

Немецкие дипломаты отметили, что главной целью является «достижение устойчивого и справедливого мира для Украины».

«Вместе с нашими партнёрами мы продолжим усилия по достижению этой цели, придерживаясь при этом принципов международного права», - подчеркнули в дипломатическом учреждении.

Ранее Путин заявил, что попытки захвата российских торговых судов - это «пиратство и разбой», на которые Россия будет отвечать зеркально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

