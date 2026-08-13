Минсельхоз РФ назвал условия для возвращения продукции из Армении
Армения сможет восстановить поставки сельскохозяйственной продукции в Россию в прежних объемах только при условии строгого соблюдения ветеринарных и фитосанитарных стандартов Евразийского экономического союза. Об этом глава российского Минсельхоза Оксана Лут заявила в ходе встречи с министром экономики Армении Геворгом Папояном, передает RT.
По словам Лут, главным приоритетом остается безопасность продовольствия. Для снятия действующих ограничений армянской стороне необходимо обеспечить жесткий контроль за сырьем, регулярный мониторинг содержания пестицидов и полную прозрачность поставок. Она подчеркнула, что производителям предстоит выработать четкий алгоритм безопасной отгрузки товаров.
В Минсельхозе отметили, что строгое выполнение всех перечисленных требований является ключевым условием для возвращения импорта на прежний уровень. Сами переговоры между руководителями двух ведомств состоялись на полях седьмого заседания Совета по агропромышленной политике ЕАЭС.
Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил о «драматическом» падении товарооборота между Россией и Арменией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Марочко раскрыл планы российский армии в зоне СВО на осень
- Минсельхоз РФ назвал условия для возвращения продукции из Армении
- Выпуск «Нового Ревизорро» про стоматолога потребовали изъять из эфира
- Дочери Билла Гейтс грозит 20 лет тюрьмы за мошенничество
- Россияне рассказали, кого хотели бы отправить на «Интервидение-2026»
- Более 11 млн книг сгорело при атаках ВСУ по складам Wildberries
- После 35 лет сложнее: Когда мужчинам «по силам» сменить профессию
- В Госдуме назвали важными обмены телами погибших военных между РФ и Украиной
- Российским автогонщикам разрешили участвовать в турнирах с флагом и гимном
- Посольство ФРГ ответило на предупреждение Путина о последствиях захвата судов РФ