Минсельхоз РФ назвал условия для возвращения продукции из Армении

Армения сможет восстановить поставки сельскохозяйственной продукции в Россию в прежних объемах только при условии строгого соблюдения ветеринарных и фитосанитарных стандартов Евразийского экономического союза. Об этом глава российского Минсельхоза Оксана Лут заявила в ходе встречи с министром экономики Армении Геворгом Папояном, передает RT.

По словам Лут, главным приоритетом остается безопасность продовольствия. Для снятия действующих ограничений армянской стороне необходимо обеспечить жесткий контроль за сырьем, регулярный мониторинг содержания пестицидов и полную прозрачность поставок. Она подчеркнула, что производителям предстоит выработать четкий алгоритм безопасной отгрузки товаров.