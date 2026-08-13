В России утвердили ГОСТ на красную икру в банках
Росстандарт утвердил ГОСТ на зернистую лососевую икру в банках. Как пишет РИА Новости, новые требования вступят в силу с 1 июня 2027 года.
Документ разделяет красную икру два сорта. Первый может иметь слабый привкус горечи и остроты, а в случае нерки и кижуча - только горечи. У второго сорта допускаются горечь и острота для всех видов рыб.
«Зернистая икра должна быть изготовлена из икры-зерна тихоокеанских лососей, обработанной поваренной солью, с добавлением растительного масла и пищевых добавок, в том числе консервантов или без них», - указано в ГОСТе.
В банках должна находиться икра только одного вида рыб. Икринки должны быть упругими, со слегка влажной или сухой поверхностью. Для икры первого сорта массовая доля поваренной соли должна составлять 3-6%, для второго сорта - 3-7%.
Ранее Росстандарт принял пакет новых государственных стандартов, касающихся молочной продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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