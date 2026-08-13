Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в эфире НСН раскритиковал слова Елены Драпеко о гендерных ролях мужчин и женщин, а также очертил собственное понимание «настоящей» мужественности — через призму заботы о семье, воспитания детей и служения обществу.

Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что мужчину, который «не состоялся» до 35 лет, впоследствии переучивать «бессмысленно». Такое мнение парламентарий высказала, рассуждая о способности мужчин и женщин к обучению после определенного возраста. По словам Драпеко, после завершения репродуктивного периода в 45 лет у женщин якобы появляются дополнительные ресурсы для обучения, творчества и самореализации. Милонов раскритиковал заявление Драпеко его за «нотки радикального феминизма» и излишний прагматизм в оценке роли мужчины.