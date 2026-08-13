«Нотки радикального феминизма»: Милонов поспорил с Драпеко насчет «несостоявшихся мужчин»

Виталий Милонов в эфире НСН раскритиковал заявление Елены Драпеко за излишний прагматизм в оценке роли мужчины. 

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в эфире НСН раскритиковал слова Елены Драпеко о гендерных ролях мужчин и женщин, а также очертил собственное понимание «настоящей» мужественности — через призму заботы о семье, воспитания детей и служения обществу.

Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что мужчину, который «не состоялся» до 35 лет, впоследствии переучивать «бессмысленно». Такое мнение парламентарий высказала, рассуждая о способности мужчин и женщин к обучению после определенного возраста. По словам Драпеко, после завершения репродуктивного периода в 45 лет у женщин якобы появляются дополнительные ресурсы для обучения, творчества и самореализации. Милонов раскритиковал заявление Драпеко его за «нотки радикального феминизма» и излишний прагматизм в оценке роли мужчины.

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«Это заявление пронизано нотками радикального феминизма, где к мужчине относятся исключительно с прагматической точки зрения. Я понимаю, что можно посмотреть на Аллу Пугачёву и подумать, что и в 65 лет можно устроить личную жизнь. Заявление странное. Любой человек — и мужчина, и женщина — в любом возрасте может выбрать для себя что‑то новое, что‑то хорошее. Для спасения нет границ. Апостол Павел, например, занимался не очень хорошими делами, а потом стал одним из главных учеников Христа. Елена Григорьевна что‑то напутала. Мужчина должен чувствовать свою ответственность. Самое плохое, когда мужчины в 30–35 лет не чувствуют себя взрослыми, а ощущают себя подростками с PlayStation, клубами, посиделками и беспорядочной личной жизнью. Мужчина должен стремиться к тому, чтобы быть мужчиной. Это не тот, у кого мужские шмотки и мускулы, которые он накачал в спортзале. Мужчина — тот, который детей воспитывает, за домом следит, Родину защищает. Каждый человек уникален. У кого-то в одно время начинается время ренессанса, у кого‑то вообще не начинается. Женщина должна быть прекрасна внутри, в душе», — сказал собеседник НСН.

Ранее врач-психиатр Наталья Бирина сказала в пресс-центре НСН, что партнеры в паре не должны быть старше друг друга более чем на 10 лет, иначе люди просто не будут понимать друг друга.

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ФОТО: Сергей Ермохин / ТАСС
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