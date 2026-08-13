Российским автогонщикам разрешили участвовать в турнирах с флагом и гимном

Как указали в Международной автомобильной федерации (FIA), решение касается российских пилотов, национальной сборной, отдельных участников и официальных лиц.

«Разрешается демонстрация национальной символики, цветов и флагов на экипировке, оборудовании и автомобилях, а также исполнение гимна... Подписание обязательства соблюдать нейтралитет более не требуется», - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичное разрешение получили представители Белоруссии.

Ранее исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) допустил российских спортсменов к международным соревнованиям с государственной символикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

