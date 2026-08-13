Российским автогонщикам разрешили участвовать в турнирах с флагом и гимном
Всемирный совет по автоспорту (WMSC) разрешил российским автогонщикам участвовать в международных и региональных турнирах с национальными флагом и гимном. Об этом сообщает RT.
Как указали в Международной автомобильной федерации (FIA), решение касается российских пилотов, национальной сборной, отдельных участников и официальных лиц.
«Разрешается демонстрация национальной символики, цветов и флагов на экипировке, оборудовании и автомобилях, а также исполнение гимна... Подписание обязательства соблюдать нейтралитет более не требуется», - говорится в сообщении.
Отмечается, что аналогичное разрешение получили представители Белоруссии.
Ранее исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) допустил российских спортсменов к международным соревнованиям с государственной символикой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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