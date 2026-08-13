Дочери Билла Гейтс грозит 20 лет тюрьмы за мошенничество
Дочери основателя Microsoft Билла Гейтса Фиби грозит до 20 лет лишения свободы в США по обвинению в федеральном сетевом мошенничестве. Поводом для возможного уголовного преследования стала деятельность ее стартапа Phia, который тайно присваивал себе чужие партнерские комиссии от онлайн-магазинов, пишет «Профиль».
Приложение позиционируется как цифровой помощник для поиска скидок, получающий вознаграждение за приведенных клиентов. Однако система без ведома пользователей скрытно прикрепляла свои cookie к любым покупкам в интернете, позволяя сервису незаконно получать выплаты за сделки, к которым он не имел отношения.
Масштабы манипуляций стартапа, с которым связана деятельность Фиби Гейтс, оказались весьма значительными: только в июне более половины всех комиссий стартапа были получены именно этим спорным путем. После принудительного отключения механизма подложных cookie среднесуточная выручка компании сократилась с 80 тысяч долларов до 10–28 тысяч.
Американские юристы в сфере интеллектуальной собственности подчеркивают, что подобные махинации с цифровыми идентификаторами квалифицируются судами США как тяжкое преступление. Максимальная санкция за сетевое мошенничество предполагает не только крупные штрафы и обязательную реституцию пострадавшим компаниям, но и реальный тюремный срок до двух десятилетий.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев ранее заявил, что фонд Билла Гейтса установил контроль над вакцинами ради злых целей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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