Дочери Билла Гейтс грозит 20 лет тюрьмы за мошенничество

Дочери основателя Microsoft Билла Гейтса Фиби грозит до 20 лет лишения свободы в США по обвинению в федеральном сетевом мошенничестве. Поводом для возможного уголовного преследования стала деятельность ее стартапа Phia, который тайно присваивал себе чужие партнерские комиссии от онлайн-магазинов, пишет «Профиль».

Приложение позиционируется как цифровой помощник для поиска скидок, получающий вознаграждение за приведенных клиентов. Однако система без ведома пользователей скрытно прикрепляла свои cookie к любым покупкам в интернете, позволяя сервису незаконно получать выплаты за сделки, к которым он не имел отношения.