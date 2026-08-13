В Госдуме назвали важными обмены телами погибших военных между РФ и Украиной

Он указал, что подобные действия сторон «нужно рассматривать именно с человеческой, с гуманитарной точки зрения».

«Для родственников, которые потеряли своих близких в зоне проведения СВО на Украине, очень важно иметь возможность проводить их в последний путь», — отметил Новиков.

Парламентарий также напомнил, что в России и на Украине весьма схожие похоронные традиции.

Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев заявил, что в рамках очередного обмена, состоявшегося 13 августа, украинской стороне было передано 261 тело погибших, российской — 24 тела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».