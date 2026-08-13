В Госдуме назвали важными обмены телами погибших военных между РФ и Украиной
Обмены телами погибших военнослужащих между Москвой и Киевом важны. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Он указал, что подобные действия сторон «нужно рассматривать именно с человеческой, с гуманитарной точки зрения».
«Для родственников, которые потеряли своих близких в зоне проведения СВО на Украине, очень важно иметь возможность проводить их в последний путь», — отметил Новиков.
Парламентарий также напомнил, что в России и на Украине весьма схожие похоронные традиции.
Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев заявил, что в рамках очередного обмена, состоявшегося 13 августа, украинской стороне было передано 261 тело погибших, российской — 24 тела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Выпуск «Нового Ревизорро» про стоматолога потребовали изъять из эфира
- Дочери Билла Гейтс грозит 20 лет тюрьмы за мошенничество
- Россияне рассказали, кого хотели бы отправить на «Интервидение-2026»
- Более 11 млн книг сгорело при атаках ВСУ по складам Wildberries
- После 35 лет сложнее: Когда мужчинам «по силам» сменить профессию
- В Госдуме назвали важными обмены телами погибших военных между РФ и Украиной
- Российским автогонщикам разрешили участвовать в турнирах с флагом и гимном
- Посольство ФРГ ответило на предупреждение Путина о последствиях захвата судов РФ
- В России утвердили ГОСТ на красную икру в банках
- «Нотки радикального феминизма»: Милонов поспорил с Драпеко насчет «несостоявшихся мужчин»