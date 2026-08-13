Россияне рассказали, кого хотели бы отправить на «Интервидение-2026»
Выбрать кандидата на участие в музыкальном конкурсе «Интервидение-2026» от России не смогли 41% россиян. Об этом со ссылкой на опрос Russian Field сообщает ТАСС.
Те респонденты, кто всё же определился с выбором, чаще всего называли Шамана (Ярослав Дронов). Большая часть желающих отправить его на конкурс (14%) - россияне старше 60 лет.
У молодёжи иные предпочтения - среди опрошенных в возрасте 18-29 лет лидерами стали Полина Гагарина и Сергей Лазарев, набравшие по 5% голосов.
Кроме того, в общий список попали Татьяна Куртукова, Филипп Киркоров, Дима Билан, группа «Любэ» и Олег Газманов. А ещё 4% россиян заявили, что не выбрали бы никого.
Ранее народный артист РФ Игорь Бутман заявил, что на следующем конкурсе «Интервидение» Россию могла бы представить молодая певица Варвара Убель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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