Россияне рассказали, кого хотели бы отправить на «Интервидение-2026»

Те респонденты, кто всё же определился с выбором, чаще всего называли Шамана (Ярослав Дронов). Большая часть желающих отправить его на конкурс (14%) - россияне старше 60 лет.

У молодёжи иные предпочтения - среди опрошенных в возрасте 18-29 лет лидерами стали Полина Гагарина и Сергей Лазарев, набравшие по 5% голосов.

Кроме того, в общий список попали Татьяна Куртукова, Филипп Киркоров, Дима Билан, группа «Любэ» и Олег Газманов. А ещё 4% россиян заявили, что не выбрали бы никого.

Ранее народный артист РФ Игорь Бутман заявил, что на следующем конкурсе «Интервидение» Россию могла бы представить молодая певица Варвара Убель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

