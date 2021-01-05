Лукашенко назвал пандемию коронавируса «наказанием Божьим»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране развернута кампания по расширению использования электроэнергии в различных сферах, сообщает БелТА.
На встрече с сотрудниками предприятия «Горизонт» в Минске белорусский лидер отметил важность экологии и высказал мнение, что Бог наказал человечество коронавирусом за хамское отношение к природе.
«Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими», - подчеркнул Лукашенко.
Глава государства также добавил, что в республике могут отказаться от машин с двигателями внутреннего сгорания. Лукашенко заявил, что такие решения уже приняты в ряде европейских стран, однако, по его мнению, у Белоруссии есть шанс сделать это раньше.
Ранее Лукашенко заявил, что не будет прививаться от коронавируса, сообщает РИА ФАН. По его словам, он переболел COVID-19 бессимптомно и рассчитывает, что это не позволит ему подхватить инфекцию во второй раз.
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