«Кофейные ритмы»: Россияне не заметят проблем с урожаем в Колумбии

Проблемы с урожаем кофе в Колумбии не приведут к «суперповышению» цен в российских магазинах, сказал в интервью НСН гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Ранее посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра сообщил, что урожай кофе в его стране снизится на 50-57% по сравнению с прошлым годом, и пообещал рост цен в России и мире.