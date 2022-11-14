«Кофейные ритмы»: Россияне не заметят проблем с урожаем в Колумбии
Бразилия и Вьетнам компенсируют неурожай кофе в Колумбии, при этом может незначительно подорожать «Арабика», объяснил эфире НСН Рамаз Чантурия.
Проблемы с урожаем кофе в Колумбии не приведут к «суперповышению» цен в российских магазинах, сказал в интервью НСН гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Ранее посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра сообщил, что урожай кофе в его стране снизится на 50-57% по сравнению с прошлым годом, и пообещал рост цен в России и мире.
«Колумбия – хоть и очень важный производитель кофе в мире, но не самый главный, на долю этой страны приходится порядка 8% мирового производства. При этом на долю лидирующих стран, прежде всего, Бразилии и Вьетнама, приходится почти 60%, - 40% на Бразилию и 20% на Вьетнам. Ключевыми странами, от которых зависит ценовая погода на кофейном рынке, являются именно они. Колумбия, как производитель высококачественной "Арабики", влияет на стоимость именно этого сорта на мировом рынке», - сказал Чантурия.
По его словам, рост цен может быть только на «Арабику», да и то незначительный.
«Глобальные кофейные ритмы задают Бразилия и Вьетнам. Если брать этот и следующий год, по всем прогнозам урожаи кофе в этих странах достаточно неплохие, и мы не ожидаем серьезных ценовых скачков. Летом прошлого года из-за проблем с урожаем в Бразилии стоимость кофе выросла на биржах в 2,5 раза, что послужило серьезным импульсом к его подорожанию в магазинах. В первом полугодии 2022 года мы жили при достаточно высоких ценах на кофе, а летом его стоимость снизилась на 30% в связи с хорошими ожиданиями урожаев в Бразилии и Вьетнаме. Пока стоимость кофе на биржах не меняется и остается на среднем уровне. При этом "Арабика" может немного подрасти в цене, но это не будет суперповышением», - заключил собеседник НСН.
В середине сентября агентство Bloomberg предупреждало, что к весне 2023 года запасы зерен кофе в Бразилии могут достигнуть исторического минимума. Глава Национального совета по кофе этой страны Силас Бразилейру объяснял такую перспективу засухой.
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