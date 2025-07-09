Хинштейн: БПЛА атаковали инфекционный корпус Рыльской больницы
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали инфекционный корпус Рыльской центральной районной больницы, здание «скорой» и административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская», сообщил в Telegram врио губернатора Александр Хинштейн.
По его словам, два человека получили ранения. Это две женщины: 30 лет и 51 года. На месте происшествия находится глава района.
Хинштейн отметил, что, если повреждены частные дома, собственникам будет оказана помощь в восстановлении.
До этого ВСУ атаковали Курск. Три человека погибли, семеро ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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