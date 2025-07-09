Хинштейн: БПЛА атаковали инфекционный корпус Рыльской больницы

По его словам, два человека получили ранения. Это две женщины: 30 лет и 51 года. На месте происшествия находится глава района.

Хинштейн отметил, что, если повреждены частные дома, собственникам будет оказана помощь в восстановлении.

До этого ВСУ атаковали Курск. Три человека погибли, семеро ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

