«Это полностью мой выбор»: Трамп прокомментировал возможные санкции против России

Американский президент Дональд Трамп на заседании кабинета в Белом доме заявил, что перспектива принятия Конгрессом США сенатского проекта закона о новых санкциях против Москвы будет полностью зависеть от его собственного решения.

Трамп назвал Путина профессионалом и заявил, что РФ справляется с санкциями

«Это полностью мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», — заявил глава государства. Так он прокомментировал возможность новых антироссийских санкций.

Президент США отметил, что пристально изучает данный законопроект, который является «опционным».

Чуть ранее Трамп заявил, что рассматривает законопроект об «очень жестких» санкциях. На этом фоне индекс Мосбиржи завершил день снижением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАСанкции Против России

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