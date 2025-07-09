«Это полностью мой выбор»: Трамп прокомментировал возможные санкции против России

«Это полностью мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», — заявил глава государства. Так он прокомментировал возможность новых антироссийских санкций.

Президент США отметил, что пристально изучает данный законопроект, который является «опционным».

Чуть ранее Трамп заявил, что рассматривает законопроект об «очень жестких» санкциях. На этом фоне индекс Мосбиржи завершил день снижением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

