СМИ: ЕС отказался от идеи отправить военных на Украину

По данным издания, это связано из-за неудач США в урегулировании конфликта и отказа Вашингтона предоставить гарантии безопасности для европейских солдат. «Коалиция желающих» сосредоточит будущие обсуждения на поддержке Киева в войне на истощение, что говорит о смягчении планов.

Следующее заседание коалиции пройдет 10 июля в видеоформате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Западные партнеры вместо отправки войск обсудят наращивание поставок боеприпасов Украине и стимулирование украинской оборонной промышленности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские государства никогда не оставят Украину без поддержки. Решимость Европы подтверждается созданием так называемой «коалиции желающих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

