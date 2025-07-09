СМИ: ЕС отказался от идеи отправить военных на Украину
Великобритания и европейский союз отложили в сторону планы по отправке на Украину войск для поддержания безопасности после достижения прекращения огня, сообщает Telegraph.
По данным издания, это связано из-за неудач США в урегулировании конфликта и отказа Вашингтона предоставить гарантии безопасности для европейских солдат. «Коалиция желающих» сосредоточит будущие обсуждения на поддержке Киева в войне на истощение, что говорит о смягчении планов.
Следующее заседание коалиции пройдет 10 июля в видеоформате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Западные партнеры вместо отправки войск обсудят наращивание поставок боеприпасов Украине и стимулирование украинской оборонной промышленности.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские государства никогда не оставят Украину без поддержки. Решимость Европы подтверждается созданием так называемой «коалиции желающих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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