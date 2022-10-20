«Дешевле, чем чашка кофе»: Эксперт рассказала, сколько стоит правильное питание

Сегодня получить необходимые элементы питания может через специальные коктейли, заявила бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева в пресс-центре НСН.

«Круг полезных продуктов очень широк, каждый может выбрать свою корзину, которая будет обеспечивать это здоровое питание. Если говорить именно про функциональные продукты питания, то сейчас уже есть такие виды коктейлей, которые имеют полностью сбалансированный состав белков, жиров, углеводов. Порция такого коктейля может составлять от 100 до 180 рублей, такая порция может заменять прием пищи, это дешевле, чем чашка кофе», - рассказала она.

Ожирение может способствовать развитию онкологических заболеваний из-за гормональных изменений в организме, заявила ранее врач персонализированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН.

