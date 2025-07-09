В Финляндии антироссийские санкции привели к росту торговли рублями
Ограничительные меры против России со стороны Финляндии спровоцировали в этой стране рост торговли рублями без посредников, сообщает Iltalehti.
По данным издания, это особенно процветает в торговых центрах.
Кроме того, торговля осуществляется в русскоязычном Telegram-канале. Там продавцы и покупатели рублей и евро, а иногда и украинских гривен. Они встречаются и договариваются об обмене валюты без банков и других посредников.
Насчитывается около 24 тысяч пользователей со всей страны. Основная активность сосредоточена в Хельсинки и окрестностях.
Финансовая разведка Финляндии заявила, что сделки по обмену валюты между гражданами не подлежат официальному мониторингу со стороны регулирующих органов.
Банковские переводы между Финляндией и Россией прекратились весной 2022 года после начала специальной военной операции из-за введенных Хельсинки санкций.
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