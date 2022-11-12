Посол Колумбии предупредил о подорожании кофе в 2023 году

Стоимость колумбийского кофе вырастет в России в 2023 году, в первую очередь из-за проблем с урожаем. Об этом заявил посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра в беседе с РИА Новости.

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Дипломат отметил, что в производстве кофе в Колумбии возникли проблемы из-за «тяжелой зимы».

«Ожидается, что урожай снизится на 50-57% по сравнению с прошлым годом. Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22%. К повышению цен приведет также удорожание удобрений, проблемы с логистикой, нехватка контейнеров. Так что ожидается повышение цен кофе во всем мире», — рассказал Нейра.

По словам посла, грядущее повышение цен на кофе — «процесс, который находится в развитии», однако пока сложно сказать, на сколько вырастет стоимость продукта.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ЦеныКолумбияКофе
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