СМИ: Из опубликованной видеозаписи из камеры Эпштейна пропала минута
Министерство юстиции США опубликовало видео из камеры осуждённого финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Daily Beast.
По данным издания, из видеозаписи пропала минута. Ведомство опубликовало видео для опровержения слухов об убийстве миллиардера.
При этом на брифинге в Белом доме у генерального прокурора Пэм Бонди спросили, почему на опубликованных видеозаписях отсутствовала минута отснятого материала. Она ответила, что минута пропадает каждую ночь, так как старая видеосистема перезапускается.
Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в так называемых «файлах Эпштейна». По его словам, именно эта информация является «настоящей причиной», по которой документы до сих пор не были опубликованы.
«Файлы Эпштейна» — это материалы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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