СМИ: Задержан арбитр Головко из-за решающего пенальти в матче «Торпедо»
Сотрудники правоохранительных органов задержали футбольного арбитра Богдана Головко, его подозревают во влиянии на результаты матчей, сообщает РБК.
33-летний рефери дважды принимал спорные решения о не назначении пенальти в ворота московского футбольного клуба «Торпедо» в рамках встречи против «Камаза» (1:1). Из двух эпизодов экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правоту судьи только в одном из них. Головко подозревается в оказании влияния на результат матча.
Ранее владельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в попытках повлиять на результат игр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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