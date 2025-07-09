СМИ: ЕС может включить в бюджет 100 млрд евро для помощи Киеву

Европейский союз может включить в проект своего бюджета 100 млрд евро для помощи Киеву, сообщает Bloomberg.

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Как предполагается, средства войдут в специальный фонд. По данным издания, деньги могут включить в проект бюджета Евросоюза на семилетний период, начиная с 2028 года.

Проект планируется представить 16 июля, однако некоторые его детали могут появиться позднее.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские государства никогда не оставят Украину без поддержки. Решимость Европы подтверждается созданием так называемой «коалиции желающих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
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