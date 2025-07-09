СМИ: Украина объявила в розыск Кравцова и Набиуллину

Кравцов, который разыскивается с апреля текущего года, обвиняется на Украине по нескольким статьям, в том числе за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины».

Набиуллина находится в розыске с января 2023 года. Ей предъявлено обвинение в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Кравцов и глава регулятора также находятся в перечне экстремистского сайта «Миротворец».

Ранее актрису Ходченкову внесли в базу сайта «Миротворец», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

