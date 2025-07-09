СМИ: Украина объявила в розыск Кравцова и Набиуллину
Министерство внутренних дел Украины и Служба безопасности страны объявили в розыск министра просвещения России Сергея Кравцова и руководителя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину, сообщает ТАСС.
Кравцов, который разыскивается с апреля текущего года, обвиняется на Украине по нескольким статьям, в том числе за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины».
Набиуллина находится в розыске с января 2023 года. Ей предъявлено обвинение в «посягательстве на территориальную целостность Украины».
Кравцов и глава регулятора также находятся в перечне экстремистского сайта «Миротворец».
Ранее актрису Ходченкову внесли в базу сайта «Миротворец», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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