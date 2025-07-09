Собянин: Силы ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА

Еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбили силы противовоздушной обороны России ночью 9 июля, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

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По его словам, беспилотник направлялся в сторону столицы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Предыдущее сообщение о первом сбитом над Московским регионом беспилотнике появилось с разницей в 11 минут.

До этого ВСУ атаковали Курск. Три человека погибли, семеро ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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