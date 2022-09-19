СМИ: Мир может остаться без бразильского кофе
Запасы зерен кофе в Бразилии могут достичь исторического минимума к весне 2023 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Национального совета по кофе Силаса Бразилейру. По его оценке, засуха приведёт к тому, что в стране может остаться лишь 7 млн мешков весом в 60 кг, в то время как нормальным уровнем считается запас в 9-12 млн мешков.
Эксперты полагают, что даже в случае хорошего урожая стране вряд ли удастся удовлетворить мировой спрос. «Нам просто необходимы дожди», - убежден член правления группы экспортеров Cecafe Нелсон Карвальяйш. Однако, по прогнозам метеорологов, ситуация с дождями в южной Латинской Америке едва ли изменится в лучшую сторону. В ближайшие месяцы в Бразилии засуха усилится, а Колумбию - второго крупнейшего поставщика кофе в мире, наоборот, ожидает обилие осадков. Неблагоприятная погода угрожает также кофейным плантациям в Гватемале, Гондурасе и Никарагуа.
Как пишет Bloomberg, мировой спрос на кофе продолжает расти и в этом году потребление кофейных зерен увеличилось на 1,5%. Вместе со спросом растут и цены - стоимость фьючерсов на кофе сорта арабика в Нью-Йорке выросла на 11% в годовом исчислении. Аналитики рынка считают, что на мировые цены влияет именно неопределенность в перспективах крупнейшего поставщика кофе в мире – Бразилии.
Между тем, Эфиопия готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию на фоне ожидания роста цен на этот продукт из-за неурожаев в Латинской Америке и Азии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+49 488 / сут.
Умерли
386 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
19,4 млн+38 595 / сут.
- Путин проведет совещание с руководством Центробанка и правительства
- В Кремле не стали комментировать просьбу Пугачевой о признании иноагентом
- В Польше потребовали от Шольца объяснить слова о пересмотре границ
- Правительство направит около 1,3 млрд рублей на социальную инфраструктуру на Дальнем Востоке
- Минпромторг: В России достаточно вакцины от COVID-19
- Умер совершивший самый длительный полет в космос космонавт Валерий Поляков
- В Херсоне исключили возможность вторжения украинских войск
- Китай выразил протест США после заявления Байдена о помощи Тайваню
- СМИ: Вопросы контроля и проверки пунктов ТО предложили передать Росаккредитации
- В России предложили гарантировать академотпуск участвующим в спецоперации студентам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru