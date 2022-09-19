СМИ: Мир может остаться без бразильского кофе

Запасы зерен кофе в Бразилии могут достичь исторического минимума к весне 2023 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Национального совета по кофе Силаса Бразилейру. По его оценке, засуха приведёт к тому, что в стране может остаться лишь 7 млн мешков весом в 60 кг, в то время как нормальным уровнем считается запас в 9-12 млн мешков.

Эксперты полагают, что даже в случае хорошего урожая стране вряд ли удастся удовлетворить мировой спрос. «Нам просто необходимы дожди», - убежден член правления группы экспортеров Cecafe Нелсон Карвальяйш. Однако, по прогнозам метеорологов, ситуация с дождями в южной Латинской Америке едва ли изменится в лучшую сторону. В ближайшие месяцы в Бразилии засуха усилится, а Колумбию - второго крупнейшего поставщика кофе в мире, наоборот, ожидает обилие осадков. Неблагоприятная погода угрожает также кофейным плантациям в Гватемале, Гондурасе и Никарагуа.