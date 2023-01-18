«Кнут и пряник»: Политолог допустил давление Москвы на страны, приютившие россиян

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что для экономики страны важно вернуть в Россию тех, кто уехал, но не тех, кто позволил себе «публичные выпады в отношении страны и Вооруженных сил». Калачев считает, что власти понимают все сложности с российской экономикой, а уехавшие – ценный кадровый ресурс.

«Заявление Турчака учитывает реалии экономики и здравый смысл. Без возвращения уехавших граждан невозможно успешно развивать экономику страны. Пока наши сограждане работают весьма успешно на экономики других государств, это заметно по Армении. Власти будут возвращать уехавших не мытьем, так катаньем. Будут пугать ужесточением мер в отношении невозвращенцев, с другой стороны будут создавать условия. Но думаю, что пока большая часть уехавших продолжит оставаться на расстоянии от родины. Почти уверен, что Казахстан, который отменяет визаран сделал такой добрый дружеский жест в адрес России. Можно пытаться влиять на государства, где уехавшие нашли убежища с тем, чтобы они создавали условия для отъезда, а можно искать стимулы здесь», - сказал Калачев.

Собеседник НСН полагает, что простимулировать возвращение уехавших россиян могут кредиты на жилье и рост зарплат.

«Вполне возможно, что мы увидим игру доброго и злого полицейского, кнут и пряник. Одни предлагают конфисковать имущество уехавших граждан, другие предлагают запретить госслужбу, ограничить избирательное право, а кто-то говорит о создании условий для их возвращения. Здесь нужны кредиты на жилье, рост зарплат, правовая защищенность», - отметил Калачев.