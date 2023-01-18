«Кнут и пряник»: Политолог допустил давление Москвы на страны, приютившие россиян
Казахстан уже сделал добрый жест в адрес России и собирается отменить визаран, сказал НСН политолог Константин Калачев.
Российские власти вернут уехавших не мытьем, так катаньем: будут пугать ужесточением мер, а с другой стороны создадут условия для их возвращения, заявил политолог Константин Калачев в беседе с НСН.
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что для экономики страны важно вернуть в Россию тех, кто уехал, но не тех, кто позволил себе «публичные выпады в отношении страны и Вооруженных сил». Калачев считает, что власти понимают все сложности с российской экономикой, а уехавшие – ценный кадровый ресурс.
«Заявление Турчака учитывает реалии экономики и здравый смысл. Без возвращения уехавших граждан невозможно успешно развивать экономику страны. Пока наши сограждане работают весьма успешно на экономики других государств, это заметно по Армении. Власти будут возвращать уехавших не мытьем, так катаньем. Будут пугать ужесточением мер в отношении невозвращенцев, с другой стороны будут создавать условия. Но думаю, что пока большая часть уехавших продолжит оставаться на расстоянии от родины. Почти уверен, что Казахстан, который отменяет визаран сделал такой добрый дружеский жест в адрес России. Можно пытаться влиять на государства, где уехавшие нашли убежища с тем, чтобы они создавали условия для отъезда, а можно искать стимулы здесь», - сказал Калачев.
Собеседник НСН полагает, что простимулировать возвращение уехавших россиян могут кредиты на жилье и рост зарплат.
«Вполне возможно, что мы увидим игру доброго и злого полицейского, кнут и пряник. Одни предлагают конфисковать имущество уехавших граждан, другие предлагают запретить госслужбу, ограничить избирательное право, а кто-то говорит о создании условий для их возвращения. Здесь нужны кредиты на жилье, рост зарплат, правовая защищенность», - отметил Калачев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил конфисковать имущество у россиян, которые позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес страны и армии. Калачев считает, что иногда резкие заявления делаются для зарабатывания политических очков.
«Можно говорить о том, что Турчак и Володин разошлись во мнениях, но они члены одной команды и находятся в одной лодке. Просто кто-то гребет слева, а кто-то справа. Понятно, что иногда резкие заявления в адрес уехавших связаны с желанием понравиться президенту, укрепить аппаратные позиции, заработать очки, но думаю, что в данном случае надо понимать, что российские власти прекрасно понимают все экономические сложности, а уехавшие – ценный кадровый ресурс. Надо отделять зерна от плевел. Вот Турчак это и предлагает. Все остальное чистая политика», - резюмировал Калачев.
Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков в эфире НСН выступил против конфискации имущества у иноагентов.
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