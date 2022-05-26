«Делят поляны!» Пикировку Турчака и Володина назвали «игрой» по правилам Путина

Борьба между этими политиками идет давно и перманентно, при этом меняются поляны, которые они делят, сказал в эфире НСН Павел Салин.

Вступившие в заочную перепалку высокопоставленные единороссы Андрей Турчак и Вячеслав Володин делят сферы влияния, не нарушая при этом правил, установленных президентом РФ, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Павел Салин.

Ранее спикер Госдумы Володин указал, что депутаты, которые ездят в Донбасс, становятся «обузой» из-за трат на их охрану. Со своей стороны, секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер Совфеда Турчак заявил, что негоже рассуждать об этом тем, кто «просиживает штаны в удобных креслах».

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«Здесь есть борьба между двумя влиятельными внутриэлитными игроками за сферы влияния. Борьба между спикером Госдумы и секретарем генсовета "Единой России" идет давно и перманентно, только поляны, которые они делят, периодически меняются. Сейчас поляна – это активность в отношении части украинских территорий. Она благоприятна для того, чтобы получить или упрочить свои внутриэлитные позиции, приумножить капитал в глазах Владимира Путина», - сказал Салин.

По его мнению, Володин хочет контролировать однопартийцев из Госдумы, а Турчак – всю «Единую Россию».

«Володин хочет, чтобы игроки, которые хотя бы формально находятся под его контролем, полностью или частично, согласовывали с ним активность. А Турчак, как человек, который претендует на полный контроль в "Единой России", естественно, этого не хочет. Отсюда и публичная полемика», - пояснил политолог.

При этом Салин указал, что Путин стимулирует внутриэлитную конкуренцию, но пока ни Турчак, ни Володин не нарушают правил, установленных «верховным арбитром».

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«Пока ни чей вес не падает, два игрока выясняют отношения и пытаются застолбить свои сферы влияния на новой площадке. Никаких последствий пока также нет, потому что Путин стимулирует внутриэлитную конкуренцию, и для него, как верховного арбитра, ситуация, когда стороны пытаются что-то доказать в его глазах и апеллируют к нему же, потенциально выигрышна. Это игра по правилам, которые задает Владимир Путин. Оба игрока не нарушают эти правила, поэтому для них пока нет ни плюса, ни минуса», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, политолог Евгений Минченко в беседе с НСН предположил, что Турчак принял на свой счет критику Володина в адрес депутатов, после чего вступил в полемику.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинВячеслав ВолодинАндрей Турчак
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