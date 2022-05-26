«Делят поляны!» Пикировку Турчака и Володина назвали «игрой» по правилам Путина
Борьба между этими политиками идет давно и перманентно, при этом меняются поляны, которые они делят, сказал в эфире НСН Павел Салин.
Вступившие в заочную перепалку высокопоставленные единороссы Андрей Турчак и Вячеслав Володин делят сферы влияния, не нарушая при этом правил, установленных президентом РФ, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Павел Салин.
Ранее спикер Госдумы Володин указал, что депутаты, которые ездят в Донбасс, становятся «обузой» из-за трат на их охрану. Со своей стороны, секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер Совфеда Турчак заявил, что негоже рассуждать об этом тем, кто «просиживает штаны в удобных креслах».
«Здесь есть борьба между двумя влиятельными внутриэлитными игроками за сферы влияния. Борьба между спикером Госдумы и секретарем генсовета "Единой России" идет давно и перманентно, только поляны, которые они делят, периодически меняются. Сейчас поляна – это активность в отношении части украинских территорий. Она благоприятна для того, чтобы получить или упрочить свои внутриэлитные позиции, приумножить капитал в глазах Владимира Путина», - сказал Салин.
По его мнению, Володин хочет контролировать однопартийцев из Госдумы, а Турчак – всю «Единую Россию».
«Володин хочет, чтобы игроки, которые хотя бы формально находятся под его контролем, полностью или частично, согласовывали с ним активность. А Турчак, как человек, который претендует на полный контроль в "Единой России", естественно, этого не хочет. Отсюда и публичная полемика», - пояснил политолог.
При этом Салин указал, что Путин стимулирует внутриэлитную конкуренцию, но пока ни Турчак, ни Володин не нарушают правил, установленных «верховным арбитром».
«Пока ни чей вес не падает, два игрока выясняют отношения и пытаются застолбить свои сферы влияния на новой площадке. Никаких последствий пока также нет, потому что Путин стимулирует внутриэлитную конкуренцию, и для него, как верховного арбитра, ситуация, когда стороны пытаются что-то доказать в его глазах и апеллируют к нему же, потенциально выигрышна. Это игра по правилам, которые задает Владимир Путин. Оба игрока не нарушают эти правила, поэтому для них пока нет ни плюса, ни минуса», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, политолог Евгений Минченко в беседе с НСН предположил, что Турчак принял на свой счет критику Володина в адрес депутатов, после чего вступил в полемику.
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