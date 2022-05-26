«Делят поляны!» Пикировку Турчака и Володина назвали «игрой» по правилам Путина

Вступившие в заочную перепалку высокопоставленные единороссы Андрей Турчак и Вячеслав Володин делят сферы влияния, не нарушая при этом правил, установленных президентом РФ, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Павел Салин.

Ранее спикер Госдумы Володин указал, что депутаты, которые ездят в Донбасс, становятся «обузой» из-за трат на их охрану. Со своей стороны, секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер Совфеда Турчак заявил, что негоже рассуждать об этом тем, кто «просиживает штаны в удобных креслах».