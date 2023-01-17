В Госдуме выступили против конфискации имущества и бизнеса у иноагентов

Фонд защиты национального исторического наследия попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина принять закон о конфискации имущества и бизнеса у граждан, внесённых в реестр иноагентов, с обращением этих активов в доход государства. По мнению директора Фонда Александра Карабанова, «многие граждане РФ» поддерживают эту инициативу. Синельщиков выступил против предложения Фонда.

«Это не соответствует нашей концепции уголовного права и уголовного закона. Внедрить конфискацию можно только в уголовное право. Сегодня в уголовном законодательстве предусмотрены только конфискация орудия преступления и конфискация имущества, добытого преступным путем. Если иноагент получил свое имущество незаконно, то тогда его можно и нужно конфисковать. Но только за то, что он иноагент, — нельзя. Знаю случаи, когда люди разово получали деньги из-за рубежа (например, гонорар или за выступление на лекции), и их объявляли иноагентами. Причем человек выступал на международном конгрессе, куда его направил институт, в котором он работает, он не сказал ничего политического, в своей лекции он затронул научно-технические вопросы, связанные с медициной. Разве можно за это конфисковать имущество? Сомневаюсь, что такую меру сегодня можно встроить в наше законодательство», — сказал Синельщиков.

Также собеседник НСН рассказал о понятии иноагента в законодательствах иностранных государств.

«В том, что у нас ввели такое понятие, как иноагент, ничего плохого не вижу, лично голосовал за это. Но в некоторых других государствах, насколько я знаю, предполагается, что иноагент проводит некую работу в пользу иностранной державы. Причем речь не идет о том, что человек становится шпионом или изменником Родины. Он просто оказывает каким-то организациям, органам этого государства помощь, необязательно враждебную. Такая система принята, например, в США. Человека за это не лишают свободы, не убивают, не избивают, не лишают имущества. За это вообще не предусмотрено никаких санкций. Сотрудничать с иностранным государством не запрещается, если такой помощью человек не наносит вред своей стране», — заключил он.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что любые законы, принимаемые в отношении покинувших страну граждан, не должны идти вразрез с Конституцией России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

