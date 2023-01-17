Казахстан ужесточил условия пребывания иностранных граждан без визы
Власти Казахстана отменили так называемый визаран, то есть возможность для иностранцев продлевать сроки легального нахождения в стране, выезжая за границу и возвращаясь снова.
Согласно постановлению правительства республики, которое опубликовано в банке нормативных правовых актов, граждане стран-членов Евразийского экономического союза, в том числе России, смогут без визы въехать в Казахстан максимум на 90 календарных дней.
Срок отсчитывается со дня пересечения казахстанской границы и в течение каждого периода в 180 календарных дней. Таким образом граждане РФ, выехавшие из Казахстана через 90 дней после прибытия, смогут вернуться в страну только после истечения 180 дней.
Исключение составляют иностранцы, имеющие визу или разрешение на временное проживание.
Постановление вступит в силу 26 января 2023 года.
Ранее в Минтрансе РФ заявили, что Россия и Казахстан планируют в ближайшее время увеличить число авиарейсов между странами, сообщает RT.
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