«Муляжи камер не спасут»: В России призвали фиксировать дорожные нарушения регистраторами

«Я считаю, что муляжи абсолютно никак не влияют на улучшение безопасности. Это не тот способ, который нужно использовать. Использовать швейцарскую методику и полностью охватывать все дороги мы не можем, потому что страна у нас большая, дороги большие. Финансово это нельзя считать оправданным. В Китае используют систему регистраторов водителей, которые соединены в единую сеть. Да, это способ. В таком случае не нужно делать камеры, нужно просто использовать регистратор водителя для фиксирования нарушения, отладить систему подачи этих материалов в ГИБДД, систему наказания. Разумеется, за это будут поощрять водителя – 26% от стоимости штрафа. Других способов пока не придумали», - рассказал он.

Крохмаль также отметил, что сегодня уже проводится ревизия камер, так как некоторые из них дублируют друг друга.

«Наши водители практически не нарушают сегодня, основные нарушители – это мигранты, водители такси, люди с поддельными правами, а также спорные штрафы. И всё. Водители все равно идут по навигатору, любая камера там фиксируется. Актуализация камер со стороны ГИБДД вообще не имеет к этому отношения. Сейчас идет работа над удалением ненужных камер, дублирующих, которые расставлены хаотично. Проводится определенная ревизия», - заключил собеседник НСН.

Ранее в Госдуме предложили сразу предупреждать водителей о том, что они нарушили ПДД: для этого камеры фотовидеофиксации должны сразу подавать сигнал красного цвета. Порядка половины автомобилистов снизят скорость и будут ехать осторожнее, если в моменте узнают о нарушении правил дорожного движения, заявил директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев «Радиоточке НСН».

