«Муляжи камер не спасут»: В России призвали фиксировать дорожные нарушения регистраторами
Константин Крохмаль заявил НСН, что регистраторы водителей могут передавать данные о нарушениях, а водители при этом получать поощрения.
Муляжи дорожных камер не улучшают ситуацию с безопасностью на дорогах, фиксировать нарушения нужно с помощью регистраторов водителей, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН.
Почти половины камер, обозначенных в навигаторах, нет на дорогах: «это либо фейки, либо муляжи, либо вообще неизвестно что», пишет «Российская газета». Так, в реестре ГИБДД указано 50 260 мест установки камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, при этом в МВД заявляли о 29,8 тысячи действующих таких комплексов. Национальный автомобильный союз попросил МВД подсчитать камеры на дорогах и опубликовать точные места их установки. Крохмаль уверен, что актуализированный список от ГИБДД не улучшит ситуацию.
«Я считаю, что муляжи абсолютно никак не влияют на улучшение безопасности. Это не тот способ, который нужно использовать. Использовать швейцарскую методику и полностью охватывать все дороги мы не можем, потому что страна у нас большая, дороги большие. Финансово это нельзя считать оправданным. В Китае используют систему регистраторов водителей, которые соединены в единую сеть. Да, это способ. В таком случае не нужно делать камеры, нужно просто использовать регистратор водителя для фиксирования нарушения, отладить систему подачи этих материалов в ГИБДД, систему наказания. Разумеется, за это будут поощрять водителя – 26% от стоимости штрафа. Других способов пока не придумали», - рассказал он.
Крохмаль также отметил, что сегодня уже проводится ревизия камер, так как некоторые из них дублируют друг друга.
«Наши водители практически не нарушают сегодня, основные нарушители – это мигранты, водители такси, люди с поддельными правами, а также спорные штрафы. И всё. Водители все равно идут по навигатору, любая камера там фиксируется. Актуализация камер со стороны ГИБДД вообще не имеет к этому отношения. Сейчас идет работа над удалением ненужных камер, дублирующих, которые расставлены хаотично. Проводится определенная ревизия», - заключил собеседник НСН.
Ранее в Госдуме предложили сразу предупреждать водителей о том, что они нарушили ПДД: для этого камеры фотовидеофиксации должны сразу подавать сигнал красного цвета. Порядка половины автомобилистов снизят скорость и будут ехать осторожнее, если в моменте узнают о нарушении правил дорожного движения, заявил директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев «Радиоточке НСН».
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