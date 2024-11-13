За самовольное присвоение машино-места во дворе грозит штраф

«Застолбивших» машино-место во дворе водителей могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, в соответствии со ст. 7.1 КоАП РФ подобные действия квалифицируются как самовольное занятие земельного участка. Штраф для граждан составит 5 тысяч рублей; для должностных лиц — 20 тысяч, для юридических 100 тысяч рублей.

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Депутат посоветовал для решения проблемы зафиксировать номер автомобиля-нарушителя, сделать снимки его и самодельного ограждения, составить заявление и направить в местное управление земельного контроля, передает NEWS.ru.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин ранее рассказал НСН, что с введением платной парковки и установкой шлагбаумов, во дворах началась битва за парковочные места. Так, по его словам, транспортная проблема превратилась в социальную.


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ФОТО: investmoscow.ru
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