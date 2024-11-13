За самовольное присвоение машино-места во дворе грозит штраф

«Застолбивших» машино-место во дворе водителей могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, в соответствии со ст. 7.1 КоАП РФ подобные действия квалифицируются как самовольное занятие земельного участка. Штраф для граждан составит 5 тысяч рублей; для должностных лиц — 20 тысяч, для юридических 100 тысяч рублей.