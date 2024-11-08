Гарик Сукачёв заявил, что был лишен водительских прав незаконно

По его словам, выявлены множественные существенные нарушения закона как сотрудниками ДПС, так и мировым судьей, который рассматривал дело. Музыкант указал, что был абсолютно трезв в момент остановки сотрудниками ДПС, «что и было подтверждено ими позднее».

В пресс-службе Мещанского суда Москвы заявили, что постановление суда было обжаловано, однако суд не нашел нарушений, решение вступило в законную силу.

Сукачева лишили водительских прав на 1,5 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

