Гарик Сукачёв заявил, что был лишен водительских прав незаконно
Российский исполнитель Гарик Сукачёв заявил, что был трезв во время управления автомобиля и лишен водительских прав незаконно, сообщает РИА Новости.
По его словам, выявлены множественные существенные нарушения закона как сотрудниками ДПС, так и мировым судьей, который рассматривал дело. Музыкант указал, что был абсолютно трезв в момент остановки сотрудниками ДПС, «что и было подтверждено ими позднее».
В пресс-службе Мещанского суда Москвы заявили, что постановление суда было обжаловано, однако суд не нашел нарушений, решение вступило в законную силу.
Сукачева лишили водительских прав на 1,5 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гарик Сукачёв заявил, что был лишен водительских прав незаконно
- Путин заявил, что на купянском направлении заблокировано 15 тысяч военных ВСУ
- Появилось видео удара ФАБ-3000 по бойцам ВСУ
- Зеленский заявил, что Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение
- Кремль: Поздравление Путиным Трампа с победой на выборах официальное
- Трамп не исключил переговоры с Путиным
- Путин: НАТО готовится нанести России поражение
- Путин: Запад довел ситуацию на Украине до госпереворота и вынудил РФ начать СВО
- США поддержат Зеленского при решении начать переговоры с Россией
- Путин сообщил о завершении испытаний новейших оборонных разработок России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru