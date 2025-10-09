Депутат Куринный: Отработка и штрафы отпугнут талантливых студентов-медиков

Наставничество в медицине существовало всегда, а теперь это просто красивое название для отработки, заявил НСН Алексей Куринный.

Штрафы за отказ отрабатывать по специальности приведут к оттоку студентов-медиков, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, что выпускники медицинских вузов должны будут в течение трех лет отработать под руководством наставника в организациях, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь. В случае нарушения договора необходимо будет выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном ее размере. Обязательное наставничество, по мнению Минздрава, позволит молодому врачу плавно войти в профессию, убережет его от раннего профессионального выгорания. Куринный уверен, что это перегиб.

«Мне кажется, ответственность нужна, но предлагается чрезмерная. Даже у военных курсантов есть только возмещение затрат государства, а здесь возмещение и штраф. Это излишне жесткая мера, которая может отпугнуть ряд талантливых ребят, которые хотели связать свою жизнь с медициной. Я думаю, что возмещения затрат вполне достаточно, ужесточения не нужны. У нас сейчас механизм штрафов еще не заработал, его эффективность не проверена. Система с полной компенсацией очень жесткая, пока она распространяется на первый и второй курс студентов», - отметил он.

Депутат добавил, что наставничество в медицине существовало всегда, а теперь это просто красивое название для отработки.

«Наставник для будущего врача очень важен, по факту он у нас сегодня существует. Сейчас никто не бросает молодого специалиста, его страхует заведующий как минимум, потому что они отвечают за работу клиники. Теперь это просто красивое название для отработки», - заключил собеседник НСН.

Ране депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий электронное и дистанционное обучение в рамках профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мальгавко
