Депутат Смолин назвал бессмысленным бесплатное второе образование для врачей

Инженеры и педагоги не пойдут переучиваться на врачей из-за бесплатного образования, заявил НСН Олег Смолин.

Бесплатное второе высшее медицинское образование не решит проблему дефицита кадров в отрасли, заявил НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

В России необходимо сделать бесплатным второе высшее медицинское образование. С такой инициативой директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову. Он напомнил, что сегодня в России второе высшее образование можно получить лишь на коммерческой основе, что могут себе позволить немногие. Смолин объяснил, почему это не сработает.

Минздрав предложил сделать все бюджетные места медобразования целевыми

«Проблема дефицита медицинских кадров появилась не из-за образования, а из-за статуса профессии и материального положения врача. Готовим врачей мы достаточно, а дальше возникает ситуация известная: вода в одну труду вливается, в другую выливается, но выливается больше. Врачи обычно уходят в частную медицину. Врачи у нас сильно перегружены. В прошлом году средняя заработная плата врача была ниже двух средних заработных плат по России в целом. Теперь придумали новый показатель – средний доход от трудовой деятельности. В прошлом году, например, в Омской области средняя зарплата была около 65 тысяч рублей, а средний доход около 50 тысяч рублей», - рассказал он.

По словам депутата, инженеры и педагоги не пойдут переучиваться на врачей из-за бесплатного образования.

«Поэтому нельзя решить эту проблему, увеличивая приток в первую трубу. Бесплатное второе высшее не решит проблему зарплат. Надо уменьшать отток, а не увеличивать приток. Для этого нужно повышать социальный статус медицинского работника. Медицинское образование одно из самых сложных и длительных. Нет уверенности в том, что педагог или инженер пойдут получать второе медицинское. Это будет скорее исключением, чем правилом. У нас в целом не так много людей получают второе высшее образование», - подытожил собеседник НСН.

Сегодня поступающие в колледжи молодые люди выбирают технические, педагогические и медицинские направления, а также специальности, связанные с информационными технологиями. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:СтудентыВрачиГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры