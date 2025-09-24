Депутат Смолин назвал бессмысленным бесплатное второе образование для врачей
Инженеры и педагоги не пойдут переучиваться на врачей из-за бесплатного образования, заявил НСН Олег Смолин.
Бесплатное второе высшее медицинское образование не решит проблему дефицита кадров в отрасли, заявил НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
В России необходимо сделать бесплатным второе высшее медицинское образование. С такой инициативой директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову. Он напомнил, что сегодня в России второе высшее образование можно получить лишь на коммерческой основе, что могут себе позволить немногие. Смолин объяснил, почему это не сработает.
«Проблема дефицита медицинских кадров появилась не из-за образования, а из-за статуса профессии и материального положения врача. Готовим врачей мы достаточно, а дальше возникает ситуация известная: вода в одну труду вливается, в другую выливается, но выливается больше. Врачи обычно уходят в частную медицину. Врачи у нас сильно перегружены. В прошлом году средняя заработная плата врача была ниже двух средних заработных плат по России в целом. Теперь придумали новый показатель – средний доход от трудовой деятельности. В прошлом году, например, в Омской области средняя зарплата была около 65 тысяч рублей, а средний доход около 50 тысяч рублей», - рассказал он.
По словам депутата, инженеры и педагоги не пойдут переучиваться на врачей из-за бесплатного образования.
«Поэтому нельзя решить эту проблему, увеличивая приток в первую трубу. Бесплатное второе высшее не решит проблему зарплат. Надо уменьшать отток, а не увеличивать приток. Для этого нужно повышать социальный статус медицинского работника. Медицинское образование одно из самых сложных и длительных. Нет уверенности в том, что педагог или инженер пойдут получать второе медицинское. Это будет скорее исключением, чем правилом. У нас в целом не так много людей получают второе высшее образование», - подытожил собеседник НСН.
Сегодня поступающие в колледжи молодые люди выбирают технические, педагогические и медицинские направления, а также специальности, связанные с информационными технологиями. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека погибли в Новороссийске при атаке дронов ВСУ
- Депутат Смолин назвал бессмысленным бесплатное второе образование для врачей
- Российские войска поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич»
- Основатель SuperJob: Большинство россиян не заметит роста зарплат
- Дипломат назвал Казахстан «неудобной» площадкой для Зеленского
- Экономист предупредил о рисках не исполнить «социальный» бюджет в 2026 году
- Решетников: Изменений в работе самозанятых до 2028 года не планируется
- Песков заявил, что Москва прекрасно защищена средствами ПВО
- «Пострадали все!»: От Лукашенко снова ждут уступок после коллапса на границе с Польшей
- Иран признал повреждение ядерной инфраструктуры при ударах США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru