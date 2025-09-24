«Проблема дефицита медицинских кадров появилась не из-за образования, а из-за статуса профессии и материального положения врача. Готовим врачей мы достаточно, а дальше возникает ситуация известная: вода в одну труду вливается, в другую выливается, но выливается больше. Врачи обычно уходят в частную медицину. Врачи у нас сильно перегружены. В прошлом году средняя заработная плата врача была ниже двух средних заработных плат по России в целом. Теперь придумали новый показатель – средний доход от трудовой деятельности. В прошлом году, например, в Омской области средняя зарплата была около 65 тысяч рублей, а средний доход около 50 тысяч рублей», - рассказал он.

По словам депутата, инженеры и педагоги не пойдут переучиваться на врачей из-за бесплатного образования.

«Поэтому нельзя решить эту проблему, увеличивая приток в первую трубу. Бесплатное второе высшее не решит проблему зарплат. Надо уменьшать отток, а не увеличивать приток. Для этого нужно повышать социальный статус медицинского работника. Медицинское образование одно из самых сложных и длительных. Нет уверенности в том, что педагог или инженер пойдут получать второе медицинское. Это будет скорее исключением, чем правилом. У нас в целом не так много людей получают второе высшее образование», - подытожил собеседник НСН.

Сегодня поступающие в колледжи молодые люди выбирают технические, педагогические и медицинские направления, а также специальности, связанные с информационными технологиями. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

