Книжный союз отреагировал на предложение ввести квоты на детскую литературу
Российский книжный союз (РКС) не понял предложения депутатов ввести обязательную квоту в 30% на продажу отечественной литературы для детей, передает его реакцию издание «Подъём».
В России нет четких оценок, что именно является детской иностранной литературой, а для каждого произведения придется проводить отдельную лингвистическую экспертизу, отметили в заявлении.
РКС добавил, что точные цифры продаж будут искажены из-за торговли на маркетплейсах. Если ее не регулировать, то любые квоты станут бесполезными, отметили эксперты. Они указали на тот факт, что больше половины всей печатной продукции продается именно там.
Книжный союз также заявил, что инициатива депутатов не имеет смысла прямо сейчас, так как 70% рынка детской литературы занимают российские авторы. Он добавил, что у книгоиздателей и так существуют почти 40 ограничений, и им бы совсем не хотелось новых запретов.
Ранее литературный редактор Алла Насонова заявила НСН, что не видит смысла в ограничении иностранной литературы для детей в России.
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