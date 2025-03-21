В России вырос спрос на книги о политике

Спрос на политическую литературу начал расти в конце февраля 2025 года. так, продажи книг о внешней политике выросли в два раза. Особой популярностью у читающих россиян пользуются книги «Владимир Жириновский. Мои прогнозы сбылись» и «Священная военная операция от Мариуполя до Соледара», продажи которых выросли в два раза.

Кроме того, продажи книг о внутренней политике выросли в три раза с конца февраля. Например, продажи книги Александра Дугина «Русская война» удвоились с середины февраля.

Ранее стало известно, что музей современного искусства «Гараж» запланировал издать более 40 книг по искусству, кино, фотографии и архитектуре, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

