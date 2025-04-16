Издатели заступились за «деструктивную» иностранную литературу для детей
Литературный редактор Алла Насонова заявила НСН, что не видит смысла в ограничении иностранной литературы для детей в России.
Российская детская литература переживает расцвет во всех возрастных категориях, ограничивать иностранные произведения из-за «деструктива» сегодня нет необходимости, заявила НСН литературный редактор детского издательства Алла Насонова.
Глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила о «пропаганде деструктива» в детской литературе, предложив ограничить долю иностранной литературы на книжных полках магазинов с долей отечественной литературы не менее 30%, передает «Парламентская газета». Насонова уверена, что никакой проблемы в сегменте иностранной детской литературы не существует.
«У нас прекрасная детская литература, переживающая расцвет. Не надо ничего запрещать и удушать. Во-первых, выбирает сам покупатель и читатель. Во-вторых, именно российская детская литература сейчас является прекрасным образцом во всех возрастных категориях – и для малышей, и для подростков, и для старших школьников», - отметила она.
По ее словам, знакомить детей с иностранной литературой нужно обязательно, а «неудачные» повести просто останутся незамеченными.
«При этом детей обязательно нужно знакомить с лучшими достижениями иностранной детской литературы. Даже в советские времена любимыми книгами российских детей были «Приключения Чиполлино», «Пеппи Длинныйчулок», даже «Буратино» - это не наша сказка. Всегда детская литература переводилась, всегда будет переводиться в больших количествах. Издатели выбирают книги, иногда бывает неудача, неудачная книжка, не стоит на этом делать акцент или какое-то событие. Такая книжка пройдет незамеченной, при том, что у нас тиражи в две-три тысячи экземпляров максимум. И это при населении в 150 миллионов. Если бы не этот шум вокруг них… Есть хорошие повести, а есть не очень, но это все ничтожные тиражи», - объяснила она.
Насонова подчеркнула, что героиня сказочной повести Астрид Линдгрен Пеппи тоже якобы подавала плохой пример детям, но это не привело ни к каким проблемам.
«Про Пеппи тоже раньше говорили, что дурной пример детям подает советским, никого не слушается, ведет себя аморально. Но это классика мировой литературы. На поколение это никак не повлияло, все почитали и посмеялись. Из-за этого возникли бунты или массовые уходы детей из дома? Нет, ничего опасного. Читать любую книгу полезно, пусть ребенок хоть что-нибудь прочитает», - подытожила собеседница НСН.
В первом квартале 2025 года дети и подростки чаще всего читали фантастику, комиксы и сказки, при этом 50% среди 100 самых популярных произведений написаны российскими авторами, сообщает пресс-служба федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», передает «Радиоточка НСН».
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