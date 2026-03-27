Книжные магазины усомнились, что им поможет льготная аренда
Доходность продавцов книг зависит не только от помещения, заявил НСН Алекснадр Шмаков.
Льготная аренда за здание поможет снизить расходы книжных магазинов, но большую часть расходов составляют другие пункты, рассказал руководитель отдела развития федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» Александр Шмаков в беседе с НСН.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит учреждениям культуры сдавать помещения в льготную аренду для книжных магазинов и проведения культурно-просветительских мероприятий. Об этом сообщает ТАСС. Шмаков отметил, что помочь книжным может не только это.
«Льготная аренда — полезная мера: она расширяет пул доступных локаций. Для малых городов, где платежеспособный трафик часто сосредоточен не в торговых центрах, а на центральных улицах, возможность получить помещение может сделать экономику магазина более устойчивой. При этом важно понимать, что факторов много: на жизнеспособность точки влияет не только ставка аренды, но и общая стоимость запуска и содержания — ремонт, оборудование, фонд оплаты труда, логистика, закупка ассортимента. В условиях роста всех статей затрат любое снижение издержек — важный ресурс. Но для сетевых магазинов, особенно в малых городах, аренда часто не является основной статьёй расходов: более существенную долю составляют зарплаты, логистика и другие операционные затраты», — подчеркнул он.
Шмаков добавил, что значимого результата льготная аренда пока не принесет.
«Мы не ожидаем, что в ближайшее время льготная аренда приведёт к массовому открытию новых магазинов. Механизм только начинает работать, согласование и подготовка помещений в учреждениях культуры требуют времени, и далеко не все такие площадки обладают подходящим трафиком. Кроме того, для многих музеев и библиотек книжный магазин — это дополнительный сервис для посетителей, а не самостоятельный бизнес. Тем не менее мы видим потенциал в формате “книжный при музее” в знаковых городских локациях, особенно в стрит‑ритейле. Для нашей сети это возможность открывать магазины не только внутри ТЦ. Мы открыты к предложениям от культурных институций и готовы рассматривать такие проекты, оценивая экономическую целесообразность в каждом конкретном случае», — подчеркнул он.
Ранее вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько объяснил НСН, почему книжные магазины пригрозили уйти от Ozon.
