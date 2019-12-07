Книга историка Соколова об убийстве возлюбленной станет его «исповедью»
Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, начал писать книгу. Она будет посвящена событиям в его жизни. В частности, речь пойдет и об убийстве своей возлюбленной. Об этом рассказал адвокат Александр Почуев, пишет издание «Подъем» в своем Telegrаm-канале.
Правозащитник сообщил, что историк уже написал первые 53 страницы произведения. По словам Почуева, его подзащитный «находится в чувствах глубокого раскаяния», поэтому книга станет его «исповедью».
Ранее сообщалось, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, с которой сожительствовал, направлен из московского следственного изолятора «Бутырка» в специализированное медицинское учреждение для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Адвокат экс-доцента Александр Почуев в эфире НСН подчеркнул, что такая экспертиза назначается в обязательном порядке в случае совершения подобного рода преступлений. Он отказался давать прогнозы, как она повлияет на ход следствия и последующего судебного разбирательства.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Нафтогаз» отверг предложение Медведева по газу
- Лоза объяснил, почему западные артисты зарабатывают больше российских
- На встрече Путина и Лукашенко в Сочи выключился свет
- Американист объяснил антироссийское обострение в Сенате США
- Названа возможная причина убийства начальника центра «Э» МВД Ингушетии