Книга историка Соколова об убийстве возлюбленной станет его «исповедью»

Правозащитник сообщил, что историк уже написал первые 53 страницы произведения. По словам Почуева, его подзащитный «находится в чувствах глубокого раскаяния», поэтому книга станет его «исповедью».

Ранее сообщалось, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, с которой сожительствовал, направлен из московского следственного изолятора «Бутырка» в специализированное медицинское учреждение для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Адвокат экс-доцента Александр Почуев в эфире НСН подчеркнул, что такая экспертиза назначается в обязательном порядке в случае совершения подобного рода преступлений. Он отказался давать прогнозы, как она повлияет на ход следствия и последующего судебного разбирательства.

