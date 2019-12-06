Защитник доцента-потрошителя: Работа адвоката – не казино!

Адвокат экс-доцента Александр Почуев в эфире НСН подчеркнул, что такая экспертиза назначается в обязательном порядке в случае совершения подобного рода преступлений. Он отказался давать прогнозы, как она повлияет на ход следствия и последующего судебного разбирательства.

«Работа адвоката – не казино, здесь оценивать шансы невозможно с точки зрения вероятности. Врачам видней, в течение ближайших 28 дней мы получим экспертное заключение. Посмотрим, насколько вопросы, поставленные защитой, будут подробно исследованы в процессе проведения экспертизы. В какой-то части эти вопросы составляют адвокатскую и личную тайну моего клиента.