Защитник доцента-потрошителя: Работа адвоката – не казино!
Александр Почуев рассказал НСН, что ожидает от психолого-психиатрической экспертизы историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки.
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, с которой сожительствовал, направлен из московского следственного изолятора «Бутырка» в специализированное медицинское учреждение для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Это НСН подтвердил адвокат экс-доцента СПбГУ Александр Почуев. Название учреждения защита не раскрывает ввиду тайны следствия. Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил ТАСС, что экспертиза будет проводиться в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.
Адвокат экс-доцента Александр Почуев в эфире НСН подчеркнул, что такая экспертиза назначается в обязательном порядке в случае совершения подобного рода преступлений. Он отказался давать прогнозы, как она повлияет на ход следствия и последующего судебного разбирательства.
«Работа адвоката – не казино, здесь оценивать шансы невозможно с точки зрения вероятности. Врачам видней, в течение ближайших 28 дней мы получим экспертное заключение. Посмотрим, насколько вопросы, поставленные защитой, будут подробно исследованы в процессе проведения экспертизы. В какой-то части эти вопросы составляют адвокатскую и личную тайну моего клиента.
«Работа адвоката – не казино»
В целом они направлены на выяснение его психолого-психиатрического состояния в момент совершения инкриминируемых деяний и накануне. Дело в том, что защита не исключает, в том числе, медикаментозное воздействие. Олег Валерьевич преклонного возраста, он принимал целый ряд лекарств, возможно, какое-то из них могло вызвать, как побочный эффект, проявление агрессии», - отметил собеседник НСН.
Адвокат Соколова также пояснил, почему снял возражения против перевода обвиняемого из Санкт-Петербурга в Москву:
«Экспертиза проводится в российской столице в учреждениях федерального уровня, поэтому у защиты нет практически сомнений, что всё будет сделано надлежащим образом, дана справедливая оценка.
«В Санкт-Петербурге говорить о беспристрастности было бы сложно»
С точки зрения давления общества в Санкт-Петербурге говорить о беспристрастности было бы сложно, учитывая уже вынесенный общественный вердикт. Думаю, это оптимально в данном случае как для защиты, так и для следствия, когда экспертиза проходит в другом регионе, а не по месту совершения деяния».
Ранее Александр Почуев пожаловался руководству СИЗО-2 «Бутырка» и надзирающему прокурору на невозможность встреч со своим подзащитным, пока тот находится в московском изоляторе. По словам адвоката, ему отказывали во встречах с Соколовым из-за «недостаточности мест в кабинетах».
63-летнего историка Олега Соколова, специализирующегося на наполеоновской эпохе Франции, 9 ноября задержали в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Он сам упал в воду в состоянии алкогольного опьянения. На допросе Соколов признался, что 7 ноября во время ссоры убил свою 24-летнюю аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил тело, чтобы избавиться от улик.
Санкт-Петербургский государственный университет объявил об увольнении доцента. Информация о Соколове также была удалена с сайта Российского военно-исторического общества, членом научного совета которого, он был.
11 ноября суд арестовал историка на два месяца. Адвокат доцента-потрошителя Александр Почуев в беседе с НСН ранее рассказал о состоянии своего подзащитного и о том, чем тот занимается в СИЗО «Кресты-1».
30 ноября Олега Соколова перевели из петербургского следственного изолятора в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
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