Ключ расшифрования для ДЭГ на выборах 9-11 сентября разделили в Мосгоризбиркоме

По его словам, процедура шифрования с двумя ключами необходима для анонимности и тайны голосования. Он пояснил, что первый ключ шифрует выбор человека, второй же его расшифровывает после окончания голосования. При этом части второго ключа делятся на пять частей и раздаются пяти хранителям, и в таком виде он будет существовать до конца голосования.

Хранителями пяти частей ключа стали руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член ЦИК РФ Антон Лопатин, председатель Совета муниципальных образований Москвы, глава городского округа Троицк Владимир Дудочкин.

«Голосование будет идти три дня... Для того, чтобы эта процедура была максимально защищенной... то есть никто не узнал, кто голосует, за кого голосует, но при этом все было в точности соблюдено, как человек решил, какой выбор сделал - именно этот выбор в зашифрованном виде отправлен в блокчейн-сеть и после расшифровки участвовал в подведении итогов», - добавил Костырко.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве городе Вадим Ковалев заявил, что подготовка к выборам 9-11 сентября в столице, которые пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы, завершена.

