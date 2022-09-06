Общественный штаб: Москва полностью готова к выборам 9-11 сентября

Подготовка к выборам 9-11 сентября в Москве, которые пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы, завершена. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе.

«Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году полностью к выборам готов. По итогам тестового голосования мы совместно с Мосгоризбиркомом провели большую работу. Теперь мы полагаем, что выборы муниципальных депутатов пройдут открыто и честно», — отметил руководитель штаба Вадим Ковалев.

Глава Общественного штаба добавил, что корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы укомплектован, набор окончен. Всего записались 10 621 человек, они уже прошли обучение и готовы приступить к выполнению своих обязанностей.

Кроме того, Ковалев анонсировал старт с 7 сентября подготовки видеонаблюдателей, которые будут работать в Общественном штабе в деловом квартале «Красная Роза». В их обязанности входит отслеживание ситуации на участках, выявление возможных нарушений, обеспечение чистоты избирательного процесса.

Также в Общественном штабе обсудили готовность системы дистанционного электронного голосования и новых технологий организации избирательного процесса. В 2022 году будет использоваться новый электронный реестр избирателей, благодаря которому москвичам не придется заранее регистрироваться на дистанционное электронное голосование.

Кроме того, штаб анонсировал церемонию разделения ключа расшифрования. Она состоится накануне выборов в Московской городской избирательной комиссии. Ключ разделят между «хранителями».

