Тестовое голосование перед выборами в Москве прошло успешно

По его словам, тестирование электронных систем перед выборами депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве прошло без сбоев.

«Тест состоялся, у нас система выдержала, сработала чётко», - подчеркнул он.

В пресс-службе отметили, что участники тестового голосования не только получили возможность ознакомиться с процессом голосования, но и ответить на важный для города вопрос: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?».

В ходе теста разработчики должны были убедиться в корректной работе всех систем, максимально быстром обновлении информации, удобстве интерфейса. Кроме того, были проведены стресс-тесты с отключением связи или электричество, которые необходимы для отработки порядка действий в экстренной ситуации и проверки работы службы техподдержки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи, которые примут участие в онлайн-голосовании в сентябре, смогут выиграть один из 100 автомобилей, сообщает RT.