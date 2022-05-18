Экс-министр труда назвал главный способ обеспечить россиян достойной пенсией

По его словам, на сегодняшний день в России очень высокий уровень эксплуатации человека при крайне низкой доле оплаты живого труда.

«Так сложилось, что доля оплаты живого труда в мире – это примерно те же самые 75% от себестоимости продукции. То есть, в конечной цене продукции производителя 75% занимает зарплата. А у нас, по данным Росстата – это 25%. Однако это очень лукавая цифра, потому что, например, для базовых отраслей промышленности это всего лишь 15%. Есть группы профессий, где 7%», - резюмировал Калашников.

Президент России Владимир Путин 27 апреля заявлял, что решения по индексации социальных пособий, пенсий и заработных плат сотрудников бюджетной сферы будут приняты в ближайшее время. Однако параметры этих выплат и зарплат пока не определены.

