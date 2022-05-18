Экс-министр труда назвал главный способ обеспечить россиян достойной пенсией
Сергей Калашников в эфире НСН призвал ввести гарантированную почасовую оплату труда: за зарплатами подтянутся и пенсии, у верен он.
России следует перейти на гарантированную минимальную почасовую оплату, это вызовет рост производительности, что в свою очередь приведет к увеличению зарплат и росту пенсий, заявил бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что в сравнении абсолютных размеров пенсий Россия находится на 41-м месте среди стран мира. При этом по относительным значениям - по тому, насколько пенсия меньше зарплаты - Россия занимает 22-е место, тем самым встав в один ряд со Швецией, Австралией и Венгрией. По некоторым подсчетам, в России пенсия покрывает примерно 29% зарплаты.
«Есть международные критерии, которых мы придерживаемся. Пенсия должна быть не менее 40% от зарплаты работника. Для большинства стран ОЭС (Организации экономического сотрудничества – прим. НСН) этот показатель 65-70%, у некоторых даже 75%. Однако в России лучше увеличивать зарплаты, чем поднимать пенсии. Увеличение зарплаты – это автоматически ключ и к повышению пенсии, и к повышению качества жизни людей. Нужна всего одна мера, без которой мы не решим весь этот запутанный клубок. Надо переходить на гарантированную минимальную почасовую оплату. Это вызовет рост производительности. Также надо ориентироваться на среднюю зарплату, как во многих странах, а не на минимальную», - сказал Калашников.
По его словам, на сегодняшний день в России очень высокий уровень эксплуатации человека при крайне низкой доле оплаты живого труда.
«Так сложилось, что доля оплаты живого труда в мире – это примерно те же самые 75% от себестоимости продукции. То есть, в конечной цене продукции производителя 75% занимает зарплата. А у нас, по данным Росстата – это 25%. Однако это очень лукавая цифра, потому что, например, для базовых отраслей промышленности это всего лишь 15%. Есть группы профессий, где 7%», - резюмировал Калашников.
Президент России Владимир Путин 27 апреля заявлял, что решения по индексации социальных пособий, пенсий и заработных плат сотрудников бюджетной сферы будут приняты в ближайшее время. Однако параметры этих выплат и зарплат пока не определены.
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