Росстат: задолженность по зарплате превысила 930 млн рублей
23 марта 202219:43
Общая задолженность по заработной плате в России на 1 марта 2022 года составила около 931 млн рублей. Об этом сообщается в документах Росстата.
Отмечается, что за месяц (с начала февраля до начала марта) задолженность увеличилась почти на 16 млн рублей.
По данным Росстата больше всего работодатели должны сотрудникам на обрабатывающих производствах (47,5%), а меньше всего — работающим в сфере добычи полезных ископаемых (4%).
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23 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru