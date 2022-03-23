Росстат: задолженность по зарплате превысила 930 млн рублей

Отмечается, что за месяц (с начала февраля до начала марта) задолженность увеличилась почти на 16 млн рублей.

По данным Росстата больше всего работодатели должны сотрудникам на обрабатывающих производствах (47,5%), а меньше всего — работающим в сфере добычи полезных ископаемых (4%).

