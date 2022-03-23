Росстат: задолженность по зарплате превысила 930 млн рублей

Общая задолженность по заработной плате в России на 1 марта 2022 года составила около 931 млн рублей. Об этом сообщается в документах Росстата.

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Отмечается, что за месяц (с начала февраля до начала марта) задолженность увеличилась почти на 16 млн рублей.

По данным Росстата больше всего работодатели должны сотрудникам на обрабатывающих производствах (47,5%), а меньше всего — работающим в сфере добычи полезных ископаемых (4%).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗарплатаРосстат
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