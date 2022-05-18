Россия занимает 22 место в рейтинге стран по размеру пенсий

При сравнении размеров пенсий в разных странах мира используют два подхода — один корректный, другой не очень, сообщает «Прайм» со ссылкой на врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николая Кузнецова.

По его словам, не самым корректным является сравнение абсолютных размеров выплаты для пенсионеров. Для этого среднюю пенсию в нацвалюте той или иной страны переводят в рубли по текущему курсу, что не отражает разницу в реальной стоимости жизни.

Второй подход, по словам эксперта, подразумевает сравнение пенсий в сопоставлении со средними зарплатами в стране, что наиболее корректно, поскольку учитывает снижение уровня дохода пожилого человека с учетом уровня жизни.

Напомним, страховые пенсии в России проиндексируют в очередной раз 1 января 2023 года. Точный размер индексации пока неизвестен.

