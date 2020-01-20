Ключ к доверию. В Союзе журналистов РФ оценили «МВД-Медиа»

Министерство внутренних дел запустило новый медиаресурс для публикации оперативной информации. Он станет первым ресурсом МВД, ориентированным, прежде всего, на мультимедийный контент. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МВД Владимир Колокольцев. По его словам, помимо новостей, на нём будут размещаться видеоматериалы, актуальная публицистика. Каждый материал будет сопровождаться фотографиями, оперативной видеосъемкой, аудио- или видеокомментарием.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире НСН выразил надежду, что запуск «МВД-Медиа» станет одним из практических шагов для установления более открытых и доверительных отношений между министерством, СМИ и обществом.

«Это один из ключевых моментов всей истории. Основная часть нагрузки в этой части будет лежать на главе МВД, его заместителях – кураторах проекта. Главное, чтобы портал «МВД-Медиа» со временем не стал такой доской почёта.