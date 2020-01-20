Ключ к доверию. В Союзе журналистов РФ оценили «МВД-Медиа»
Секретарь СЖР в эфире НСН прокомментировал запуск Колокольцевым нового онлайн-ресурса полиции.
Министерство внутренних дел запустило новый медиаресурс для публикации оперативной информации. Он станет первым ресурсом МВД, ориентированным, прежде всего, на мультимедийный контент. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы МВД Владимир Колокольцев. По его словам, помимо новостей, на нём будут размещаться видеоматериалы, актуальная публицистика. Каждый материал будет сопровождаться фотографиями, оперативной видеосъемкой, аудио- или видеокомментарием.
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире НСН выразил надежду, что запуск «МВД-Медиа» станет одним из практических шагов для установления более открытых и доверительных отношений между министерством, СМИ и обществом.
«Это один из ключевых моментов всей истории. Основная часть нагрузки в этой части будет лежать на главе МВД, его заместителях – кураторах проекта. Главное, чтобы портал «МВД-Медиа» со временем не стал такой доской почёта.
Главное, чтобы портал «МВД-Медиа» не стал доской почёта
Это должно быть действительно средство массовой информации – не для отчётов, не для самоуспокоения, а для демонстрации реальных дел, происходящих на всех уровнях работы министерства. Подача должна быть в современном формате, огромное значение будет иметь контент», - подчеркнул собеседник НСН.
По оценке секретаря СЖР, в случае успеха, портал МВД сможет зацепить определённую часть аудитории, которая интересуется правоохранительной и криминальной тематикой:
«Всё будет зависеть от оперативности, открытости и формы подачи информации. По-хорошему, это должен быть аналитический интерактивный портал, наполненный интересными для широкого круга пользователей печатными и видео материалами.
Не страничка пресс-службы, а именно средство массовой информации, пусть и ведомственное, со своим уникальным, интересным контентом. Рассчитываю, что это не будет набор официоза с сухими данными или отчётами, а портал действительно покажет гражданам ежедневную работу МВД, полицейских с ракурса, который будет интересен широкой аудитории».
В специальном разделе ресурса будут размещены сюжеты, подготовленные Телестудией МВД России. На портале можно будет также слушать радиостанцию «Милицейская волна». «МВД-Медиа» официально зарегистрировано в качестве СМИ Роскомнадзором 25 декабря 2019 года.
Владимир Колокольцев пообещал, что удобный современный интерфейс позволит посетителям быстро получать картину дня по правоохранительной тематике.
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