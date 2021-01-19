Клиницист усомнилась в эффективности «ЭпиВакКороны»

По итогам дух фаз испытаний иммунологическая эффективность вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» составила 100%. Как уточнил Роспотребнадзор, общая эффективность вакцины зависит от её иммунологической и профилактической эффективности.

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН объяснила, что еще рано делать выводы об эффективности «ЭпиВакКороны».

«Теоретически такое возможно, но практически - не знаю, насколько достижимо. 100% - это значит, ни один человек у них в группе получающих вакцину не заразился. Но какой отрезок времени они смотрели? Я не видела их протоколы. Сомнительно, что у них уже закончился период наблюдений, предусмотренный протоколом», - отметила Завидова.