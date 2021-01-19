Клиницист усомнилась в эффективности «ЭпиВакКороны»

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН объяснила, что еще рано делать выводы об эффективности второй российской вакцины от COVID-19.



По итогам дух фаз испытаний иммунологическая эффективность вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» составила 100%. Как уточнил Роспотребнадзор, общая эффективность вакцины зависит от её иммунологической и профилактической эффективности.

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН объяснила, что еще рано делать выводы об эффективности «ЭпиВакКороны».

«Теоретически такое возможно, но практически - не знаю, насколько достижимо. 100% - это значит, ни один человек у них в группе получающих вакцину не заразился. Но какой отрезок времени они смотрели? Я не видела их протоколы. Сомнительно, что у них уже закончился период наблюдений, предусмотренный протоколом», - отметила Завидова.

Палестина зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Она отказалась сравнивать ее с разработанной Центром Гамалеи вакциной «Спутник».

«У нас и "Спутник" не закончил третью фазу полноценно. Данных недостаточно ни по той, ни по другой. В отношении "Спутника" все еще усугубляется настойчивым пиаром», - напомнила собеседница НСН.

Напомним, российская вакцина «Спутник V» была первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. При этом она не прошла третью фазу испытаний, которая проводится сейчас. Нижний порог её эффективности - порядка 92%, эффективность при тяжёлых формах COVID-19 разработчики «Спутник V» также оценивали в 100%.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры